Tolu, ricordi quel palo? Quando la Fiorentina si trovò di fronte Arokodare

Nel 2023 la Fiorentina ha trovato sulla sua strada Tolu Arokodare. Prese un palo nel match contro il Genk

Pier F. Montalbano Redattore 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 22:55)

In queste ore uno dei nomi più caldi in entrata per la Fiorentina è senza dubbio Tolu Arokodare. Vi abbiamo già provato a raccontare chi è l'attaccante nigeriano che piace a Paratici, un gigante di quasi due metri che sarebbe molto adatto per la fase offensiva di mister Grosso. E ai più attenti non sarà sfuggito che il centravanti del Wolverhampton ha già incrociato la Fiorentina sulla sua strada.

Cara vecchia Conference... — Ebbene sì, Arokodare e i viola si sono trovati di fronte già due volte, nel 2023. Era la seconda campagna europea di Vincenzo Italiano dopo la finale persa contro il West Ham, e il classe 2000 all'epoca era in forza al Genk. La prima sfida il 21 settembre, nell'esordio della fase a gironi in Belgio, caratterizzata dalla doppietta di Ranieri ma anche da un palo clamoroso al 95' proprio di Arokodare, che avrebbe di fatto sancito la sconfitta dei viola. Subentrato nella ripresa, Tolu si smarca in pieno recupero e di sinistro centra il legno interno a Christensen battuto.

A Firenze, il 30 novembre, finisce invece 2-1 ma non senza fatica. Belgi avanti ma rimontati dalle reti di Martinez Quarta e Nico Gonzalez, con Arokodare in campo fino al 58', stavolta senza graffiare. Il Genk però si dimostrò avversario ostico, con giocatori assolutamente di livello: Muñoz, protagonista quest'anno con il Crystal Palace, un giovanissimo El Khannouss, il centrocampista paraguaiano Galarza, Fadera visto con Como e Sassuolo. E con quella vittoria la Fiorentina si garantì automaticamente il passaggio del turno.