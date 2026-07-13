La Fiorentina di Fabio Paratici è scatenata, e vuole rinforzarsi sulle fasce. Prima è arrivato Jimenez, ed Oso resta un obiettivo. Gente di gamba, rapida, ma mai quanto Fabio Paratici nel chiudere gli affari. La vignetta del nostro Lorenzo Castellani.
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Jimenez e Oso? Bravi, ma meglio Speedy-Paratici… Ridiamoci su
Fabio Paratici, l'uomo più veloce di tutta Firenze
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