Chiesa, fantasma a Liverpool e in Nazionale: e ora? A giugno può tornare in Serie A

Il futuro dell'ex attaccante della Fiorentina secondo quanto scrive Calciomercato.com

Redazione VN 3 aprile - 16:40

Il futuro di Federico Chiesa resta un rebus. L’esterno offensivo, cresciuto ed esploso con la Fiorentina prima del passaggio alla Juventus, sta vivendo delle stagioni complicate al Liverpool, dove non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale.

Dopo un primo anno di adattamento al calcio inglese, ci si aspettava un salto di qualità che però non è arrivato. I numeri raccontano una difficoltà evidente: appena 278 minuti complessivi in Premier League distribuiti in 23 presenze, quasi sempre da subentrato, e soltanto due reti all’attivo. Anche nelle coppe, dove ha trovato leggermente più spazio, le prestazioni non hanno convinto fino in fondo né lo staff tecnico né l’ambiente Reds.

Una situazione che si riflette inevitabilmente anche sul percorso in Nazionale. Dopo una prima convocazione per i playoff mondiali, Chiesa ha lasciato il ritiro azzurro. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha spiegato così la scelta: “Si è presentato, ma aveva dei problemi. Le teste dei giocatori non sono tutte uguali: se uno è titubante, devo fare delle scelte”.

Nel frattempo, l’allenatore dei Reds Arne Slot ha confermato il reintegro in gruppo: “Chiesa si è allenato con noi e sarà a disposizione per la gara di FA Cup contro il Manchester City”.

L’impressione, infatti, è che a giugno le strade tra Chiesa e il Liverpool possano separarsi. Il club inglese valuta il cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe riaprire scenari interessanti soprattutto in Italia. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato nuovamente alla Juventus, ma anche a piazze come Roma, Napoli e Milan.