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Simeone mette Nico Gonzalez terzino: Yamal lo umilia. Serataccia per l’ex viola

Simeone mette Nico Gonzalez terzino: Yamal lo umilia. Serataccia per l’ex viola - immagine 1
Nico Gonzalez vs Lamine Yamal, un vero e proprio miss-match. L'ex viola ha avuto una serataccia
Redazione VN

Ieri sera è andato in scena il primo atto della sfida tra Atletico Madrid e Barcellona. Le due squadre si sono incontrate in Liga, ma tra poche settimane si affronteranno nel quarto di finale della Champions League. A Madrid è successo di tutto, e le decisioni arbitrali hanno fatto discutere. Anche Nico Gonzalez è stato protagonista, ma dalla parte sbagliata della storia.

Nico è stato schierato come terzino sinistro dal Cholo Simeone, con risultati lapalissiani. Lamine Yamal ha fatto venire gli incubi all'ex viola, come recita la pagella di AS: "Ha sofferto terribilmente. Lamine lo ha superato con un tunnel, lo ha dribblato, lo ha superato, si è beccato un cartellino giallo per fallo di mano e poi un rosso diretto...". Nico prima si è preso il giallo per un fallo di mano ingenuo, poi nel tentativo di fermare il fenomeno del Barcellona, lo ha atterrato al limite dell'area. Una mossa che non ha pagato.

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