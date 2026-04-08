Alla vigilia del match fra Bologna e Aston Villa valido per i quarti di finale di Conference League, Vincenzo Italiano ha parlato del percorso delle squadre italiane in Europa negli ultimi anni. Queste le sue parole:
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Italiano: “Italiane in difficoltà in Europa? La Fiorentina ha fatto due finali”
Il tecnico rossoblù ricorda i traguradi ottenuti dalla Fiorentina
Non è proprio così disastroso il percorso in Europa delle squadre italiane. Chiaro che non si vince da diverso tempo, ma ho visto l'Atalanta trionfare in Europa League, l'inter fare due finali di Champions, altre due finali europee le ha disputate la Roma, la Fiorentina due di Conference. Non è tutto da buttare
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