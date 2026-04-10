Ieri sera a Selhurts Park c'erano due vecchie conoscenze viola, come Edoardo Bove e Michael Kayode. Entrambi giocano proprio nella capitale inglese, con il terzino del Brentford che sta facendo benissimo. La sua valutazione sta salendo sempre di più, e molti club importanti lo seguono da vicino.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Kayode stupisce tutti, e adesso anche la Juventus lo mette nel mirino
altre news
Kayode stupisce tutti, e adesso anche la Juventus lo mette nel mirino
Michael Kayode continua a convincere in Premier League. La Juventus è una delle squadre che lo segue
Uno di questi club è la Juventus, che ha bisogno di un nuovo terzino destro. Secondo la Stampa, proprio Kayode è un nome che interessa per il futuro. Tra l'altro l'ex viola arrivò al Gozzano proprio dalla Juventus, salvo poi legare la sua carriera italiana soprattutto alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA