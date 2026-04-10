Ikoné, 45 minuti da urlo contro il Monaco: doppietta da protagonista

L’ex esterno della Fiorentina, trasferitosi in estate nella capitale francese, ha firmato una doppietta pesantissima nei primi ventuno minuti di gioco, indirizzando subito la partita. Il primo squillo arriva al 4’, quando Ikoné sblocca il risultato portando avanti il Paris FC; poi, al 21’, è ancora lui a colpire, realizzando il gol del momentaneo 3-0 e confermando uno stato di forma brillante.