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Ikoné, 45 minuti da urlo contro il Monaco: doppietta da protagonista

Ikoné, 45 minuti da urlo contro il Monaco: doppietta da protagonista - immagine 1
Giornata da protagonista per l'ex esterno della Fiorentina nel match di Ligue 1 contro il Monaco
Redazione VN

Serata da protagonista assoluto per Jonathan Ikoné, che illumina il primo tempo del Paris FC nella sfida casalinga contro il Monaco, una delle squadre più competitive della Ligue 1.

L’ex esterno della Fiorentina, trasferitosi in estate nella capitale francese, ha firmato una doppietta pesantissima nei primi ventuno minuti di gioco, indirizzando subito la partita. Il primo squillo arriva al 4’, quando Ikoné sblocca il risultato portando avanti il Paris FC; poi, al 21’, è ancora lui a colpire, realizzando il gol del momentaneo 3-0 e confermando uno stato di forma brillante.

Un avvio devastante della squadra di casa, capace di mettere in seria difficoltà un Monaco che si presenta alla sfida con ambizioni importanti: quinta forza del campionato, appaiata al Marsiglia e a un solo punto dal terzo posto occupato dal Lille.

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