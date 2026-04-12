Callejon “smemorino”: non si ricorda i nomi degli ex compagni Pulgar ed Eysseric

Josè Maria Callejon si ricorda dei suoi ex compagni, magari anche un po' meno famosi? È stata questa la sfida di Prime Video allo spagnolo, che ha giocato alla Fiorentina nella stagione 2020/21 arrivando dopo la cessione di Federico Chiesa alla Juventus.

L'ex Real Madrid se la cava benissimo con i giocatori di Granada e Napoli, mentre scivola sugli unici due viola fra i 10 proposti: Erick Pulgar e Valentin Eysseric. A onor del vero, Callejon ha chiaramente presenti i volti dei due, tanto da indicarne correttamente le nazionalità - cileno e francese. Ma non gli vengono i nomi...