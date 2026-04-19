Ex viola, Nicolussi Caviglia dice stop ai prestiti: in arrivo il riscatto al Parma

Nicolussi Caviglia ha convinto il Parma che ha intenzione di riscattarlo

Nell'accordo tra Parma e Venezia c'era un obbligo di riscatto condizionato, legato alla salvezza che dopo il successo di ieri contro l'Udinese è praticamente raggiunta. La società lagunare incasserà sei milioni di euro e poi, in base ai precedenti accordi con la Juventus, dirotterà il 10% della cifra alla società bianconera: 600mila euro.