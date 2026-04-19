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Ex viola, Nicolussi Caviglia dice stop ai prestiti: in arrivo il riscatto al Parma

Nicolussi Caviglia
Nicolussi Caviglia ha convinto il Parma che ha intenzione di riscattarlo
Redazione VN

L'ex centrocampista della Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia, sembra aver convinto il Parma che è intenzionato a riscattarlo dal Venezia. Dopo una prima parte di stagione non convincente in maglia viola, il classe 2000 firmerà un contratto con il Parma fino a giugno 2030.

Nell'accordo tra Parma e Venezia c'era un obbligo di riscatto condizionato, legato alla salvezza che dopo il successo di ieri contro l'Udinese è praticamente raggiunta. La società lagunare incasserà sei milioni di euro e poi, in base ai precedenti accordi con la Juventus, dirotterà il 10% della cifra alla società bianconera: 600mila euro.

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