Moise Kean fa discutere, anche fuori dal campo. Giuseppe Cruciani a Number1 , ha detto la sua sull'attaccante della Fiorentina:
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VIOLA NEWS social Cruciani: “Kean-Pengwin, ma la Fiorentina dove era? Paratici doveva gestirlo”
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Cruciani: “Kean-Pengwin, ma la Fiorentina dove era? Paratici doveva gestirlo”
Continua a far discutere il caso tra Kean e Pengwin, per Cruciani la Fiorentina ha gestito male il proprio attaccante
"Il caso con il Pengwin? Ma nessuno alla Fiorentina gestisce l'immagine di Kean? Come puoi permettere che il tuo giocatore di punta si metta a fare queste sceneggiate in strada? Al di là di quello che ha detto, ma la prima cosa che dovevi fare era impedire il contatto. La colpa della Fiorentina è al 100%, ma come fai a non impedire che Kean venga quasi a contatto per strada. Non sarà compito di Paratici, ma sarà anche una sua responsabilità. Sai che queste cose possono avvenire, tu chiami Kean e gli dici di non parlare per strada con uno, questo fa una società seria."
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