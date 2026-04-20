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Cruciani: “Kean-Pengwin, ma la Fiorentina dove era? Paratici doveva gestirlo”

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Continua a far discutere il caso tra Kean e Pengwin, per Cruciani la Fiorentina ha gestito male il proprio attaccante
Redazione VN

Moise Kean fa discutere, anche fuori dal campo. Giuseppe Cruciani a Number1 , ha detto la sua sull'attaccante della Fiorentina:

"Il caso con il Pengwin? Ma nessuno alla Fiorentina gestisce l'immagine di Kean? Come puoi permettere che il tuo giocatore di punta si metta a fare queste sceneggiate in strada? Al di là di quello che ha detto, ma la prima cosa che dovevi fare era impedire il contatto. La colpa della Fiorentina è al 100%, ma come fai a non impedire che Kean venga quasi a contatto per strada. Non sarà compito di Paratici, ma sarà anche una sua responsabilità. Sai che queste cose possono avvenire, tu chiami Kean e gli dici  di non parlare per strada con uno, questo fa una società seria."

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