Cruciani: “Kean-Pengwin, ma la Fiorentina dove era? Paratici doveva gestirlo”

"Il caso con il Pengwin? Ma nessuno alla Fiorentina gestisce l'immagine di Kean? Come puoi permettere che il tuo giocatore di punta si metta a fare queste sceneggiate in strada? Al di là di quello che ha detto, ma la prima cosa che dovevi fare era impedire il contatto. La colpa della Fiorentina è al 100%, ma come fai a non impedire che Kean venga quasi a contatto per strada. Non sarà compito di Paratici, ma sarà anche una sua responsabilità. Sai che queste cose possono avvenire, tu chiami Kean e gli dici di non parlare per strada con uno, questo fa una società seria."