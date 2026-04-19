FOTO – Bove elogia Cobolli ed il ricordo del piccolo Mattia: “Un esempio da seguire”

L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha pubblicato una storia Instagram dove elogia l'amico tennista Flavio Cobolli. Il nativo di Firenze, infatti, ieri si era imposto sul tedesco Alexander Zverev conquistando la finale Atp 500 di Monaco di Baviera (l'azzurro ha perso in seguito contro Ben Shelton oggi per 6-2, 7-5), ma soprattutto Cobolli si era distinto per un grande gesto. Dopo la vittoria contro Zverev, infatti, aveva indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell'asciugamano. Un gesto per il giovane Mattia Maselli, scomparso ieri. "Una vittoria speciale oggi. Non solo per il tennis, ma per qualcosa di più grande. Pensando a Mattia, un ragazzo del mio club ai Parioli. Questa è per te" - aveva scritto in un post il tennista, con Bove che ha ricondiviso in una storia il pensiero di Flavio, scrivendo a sua volta: "Un esempio da seguire". Di seguito la foto.