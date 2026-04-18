Il tecnico Paolo Vanoli ha voluto rendere omaggio al calore e alla passione dei tifosi viola, che nel doppio confronto con il Crystal Palace – così come nel resto della stagione – non è mai mancato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
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VIOLA NEWS social FOTO – Vanoli e il post per i tifosi: “Di Firenze vanto e gloria. Grazie”
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FOTO – Vanoli e il post per i tifosi: “Di Firenze vanto e gloria. Grazie”
Il tecnico viola ha voluto ringraziare i propri tifosi per il supporto ricevuto contro il Crystal Palace così come per il resto della stagione
Nel contenuto condiviso sui social, l’allenatore ha pubblicato tre scatti che raccontano la presenza e il sostegno del tifo viola sia a Londra sia allo Stadio Artemio Franchi in occasione della gara di ritorno contro il Crystal Palace.
A corredo delle immagini, Vanoli ha scelto una didascalia breve ma significativa: “Di Firenze vanto e gloria! Avanti viola, grazie”. Un messaggio che sintetizza il legame tra squadra e tifosi, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto anche nelle sfide più impegnative. (QUI SOTTO IL POST)
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