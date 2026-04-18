FOTO – Vanoli e il post per i tifosi: “Di Firenze vanto e gloria. Grazie”

Il tecnico viola ha voluto ringraziare i propri tifosi per il supporto ricevuto contro il Crystal Palace così come per il resto della stagione

Redazione VN 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 17:45)

Il tecnico Paolo Vanoli ha voluto rendere omaggio al calore e alla passione dei tifosi viola, che nel doppio confronto con il Crystal Palace – così come nel resto della stagione – non è mai mancato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Nel contenuto condiviso sui social, l’allenatore ha pubblicato tre scatti che raccontano la presenza e il sostegno del tifo viola sia a Londra sia allo Stadio Artemio Franchi in occasione della gara di ritorno contro il Crystal Palace.

A corredo delle immagini, Vanoli ha scelto una didascalia breve ma significativa: “Di Firenze vanto e gloria! Avanti viola, grazie”. Un messaggio che sintetizza il legame tra squadra e tifosi, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto anche nelle sfide più impegnative. (QUI SOTTO IL POST)