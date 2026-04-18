Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Gosens recrimina: “Usciamo a testa alta, ma ho un grande rammarico”

social

FOTO – Gosens recrimina: “Usciamo a testa alta, ma ho un grande rammarico”

FOTO – Gosens recrimina: “Usciamo a testa alta, ma ho un grande rammarico” - immagine 1
Il messaggio social di Robin Gosens
Redazione VN

Robin Gosens, tramite una storia Instagram, ricorda le due sfide contro il Crystal Palace che sono costate l'eliminazione dalla Conference League. Questo il messaggio del terzino tedesco: "Tanto rammarico, ma non per giovedì. Per l'andata. Un peccato, però usciamo a testa alta". Ecco lo scatto:

Leggi anche
FOTO – Paratici si gode Firenze insieme a Pilar Fogliati: lo scatto social
Iscriviti al nostro canale YouTube, troverai tanti video tutti viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA