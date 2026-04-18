Robin Gosens, tramite una storia Instagram, ricorda le due sfide contro il Crystal Palace che sono costate l'eliminazione dalla Conference League. Questo il messaggio del terzino tedesco: "Tanto rammarico, ma non per giovedì. Per l'andata. Un peccato, però usciamo a testa alta". Ecco lo scatto:
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VIOLA NEWS social FOTO – Gosens recrimina: “Usciamo a testa alta, ma ho un grande rammarico”
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FOTO – Gosens recrimina: “Usciamo a testa alta, ma ho un grande rammarico”
Il messaggio social di Robin Gosens
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