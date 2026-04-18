FOTO – Paratici si gode Firenze insieme a Pilar Fogliati: lo scatto social

Mentre il futuro della Fiorentina incombe, Fabio Paratici sta iniziando a godersi Firenze. Il direttore sportivo viola, che nell'intervista al Corriere della Sera, ha elogiato il capoluogo fiorentino è stato immortalato in un noto locale di Coverciano insieme all'attrice Pilar Fogliati. L'esperto dirigente sta entrando sempre più vivo nella vita fiorentina. Ecco lo scatto: