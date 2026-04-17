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Basile: “Con la nuova curva sarà un muro viola. Poteva andarci peggio”

Curva Fiesole, stadio Franchi
Massimo Basile sui lavori del Franchi
Redazione VN

Il giornalista Massimo Basile, sul suo profilo Facebook, ha commentato la questione stadio Artemio Franchi. Le sue parole.

La cosa che mi consola è vedere la nuova curva che sorgerà e sarà un muro viola. E il fatto che lo stadio sia rimasto in mani pubbliche, proprietà di Firenze, e con bandi pubblici. Poteva andarci peggio. Un giorno torneremo nell'Europa che conti e di questi non ci sarà più nessuno.

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