Il giornalista Massimo Basile, sul suo profilo Facebook, ha commentato la questione stadio Artemio Franchi. Le sue parole.
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VIOLA NEWS social Basile: “Con la nuova curva sarà un muro viola. Poteva andarci peggio”
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Basile: “Con la nuova curva sarà un muro viola. Poteva andarci peggio”
Massimo Basile sui lavori del Franchi
La cosa che mi consola è vedere la nuova curva che sorgerà e sarà un muro viola. E il fatto che lo stadio sia rimasto in mani pubbliche, proprietà di Firenze, e con bandi pubblici. Poteva andarci peggio. Un giorno torneremo nell'Europa che conti e di questi non ci sarà più nessuno.
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