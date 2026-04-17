Il capitano della Fiorentina David De Gea è intervenuto sui propri social network dopo l'eliminazione della squadra dalla Conference League nonostante la vittoria col Crystal Palace. Lo spagnolo ha voluto congratularsi con i suoi compagni per l'impegno profuso:
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De Gea, parole da capitano: “Fiero dei miei compagni. Ora continuiamo”
David De Gea fa i complimenti ai suoi compagni dopo la dolorosa eliminazione in Conference League sui social network
Le sue parole—
Sono fiero della combattività e della determinazione mostrate da questa squadra ogni giorno. Adesso continuiamo.
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