Dopo il passaggio in semifinale di Conference League battendo nel doppio scontro la Fiorentina, il Crystal Palace è rimasto a Firenze nella giornata di oggi (venerdì 17 aprile), dopo i festeggiamenti di ieri in giro per il capoluogo toscano. Ma c'è di più: gli inglesi sono andati a svolgere la seduta di scarico post partita proprio nella casa della Fiorentina, il Viola Park, in uno dei due stadi presenti all'interno del centro sportivo gigliato a Bagno a Ripoli. Di seguito le immagini pubblicate sui social dalle Eagles:
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VIOLA NEWS social FOTO – Venerdì di scarico al Viola Park per il Crystal Palace
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FOTO – Venerdì di scarico al Viola Park per il Crystal Palace
La Fiorentina ha ospitato al Viola Park il Crystal Palace
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