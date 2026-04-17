L'entusiasmo in casa Crystal Palace è alle stelle dopo lo storico traguardo raggiunto. Il successo sulla Fiorentina non è valso solo l'accesso alla prima semifinale europea del club, ma ha dato il via a una notte di festeggiamenti sfrenati tra Londra e il cuore della Toscana. Mister Glasner, per celebrare l'impresa, ha dato il "liberi tutti" alla squadra per la serata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league VIDEO – Il Crystal Palace gongola. Festa e cori in centro a Firenze
altri campionati
VIDEO – Il Crystal Palace gongola. Festa e cori in centro a Firenze
I giocatori del Crystal Palace si godono il passaggio del turno festeggiando in giro per Firenze dopo la gara di ieri
Ne hanno approfittato subito i vari Henderson e Pino che, come documentato dai video virali sui social, si sono mescolati ai tifosi delle Eagles tra le strade del centro di Firenze. Nel filmato qui sotto, li vediamo scatenati mentre intonano cori in Piazza Strozzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA