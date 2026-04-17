L'entusiasmo in casa Crystal Palace è alle stelle dopo lo storico traguardo raggiunto. Il successo sulla Fiorentina non è valso solo l'accesso alla prima semifinale europea del club, ma ha dato il via a una notte di festeggiamenti sfrenati tra Londra e il cuore della Toscana. Mister Glasner, per celebrare l'impresa, ha dato il "liberi tutti" alla squadra per la serata.