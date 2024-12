La designazione completa di Fiorentina-Empoli valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera al "Franchi"

Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere Fiorentina-Empoli mercoledì sera al "Franchi". Come assistenti di linea sono stati designati Mondin e Di Monte, mentre al VAR ci saranno Meraviglia e Di Paolo. Giua ha diretto sei volte la Fiorentina, sempre in Serie A, con un bilancio in perfetta parità: 3 vittorie (tutte interne) e 3 sconfitte (tutte esterne). L'ultima gara diretta risale al 2 febbraio scorso in campionato: Lecce-Fiorentina 3-2 [LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA E IL TABELLONE AGGIORNATO]