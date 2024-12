Bellissima dedica da parte della Fiorentina per Edoardo Bove. Nella classica foto pre fischio d'inizio, l'undici titolare viola ha esposto uno striscione ironico con su scritto: "Non volevi la maglia, ecco lo striscione". Bell'immagine per tutto il calcio: in un momento del genere, la squadra scherza insieme al suo compagno che sicuramente starà guardando la partita dalla televisione.