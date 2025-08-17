I rigori di Nzola e Cuadrado portano il Pisa ai sedicesimi di Coppa Italia

Il Pisa neo promosso in Serie A vince il turno di Coppa Italia con il Cesena. Dopo i novanta minuti, le due squadre hanno concluso la sfida a reti bianche, quindi sono stati necessari i calci di rigore ---> LEGGI I RISULTATI IN TEMPO REALE DELLE GARE DEL 1° TURNO DI COPPA ITALIA
Cuadrado e Nzola segnano i rigori decisi per il passaggio del turno del Pisa in Coppa Italia con il Cesena
Risultato? Nei dieci rigori calciati dalle due squadre, sono tre hanno segnato. Shpendi per il Cesena, Cuadrado e Nzola per il Pisa. Sono proprio le reti dei due ex viola ad aver garantino ai toscani il passaggio del turno
