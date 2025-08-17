I rigori di Nzola e Cuadrado portano il Pisa ai sedicesimi di Coppa Italia

Il Pisa neo promosso in Serie A vince il turno di Coppa Italia con il Cesena . Dopo i novanta minuti, le due squadre hanno concluso la sfida a reti bianche, quindi sono stati necessari i calci di rigore ---> LEGGI I RISULTATI IN TEMPO REALE DELLE GARE DEL 1° TURNO DI COPPA ITALIA

Risultato? Nei dieci rigori calciati dalle due squadre, sono tre hanno segnato. Shpendi per il Cesena, Cuadrado e Nzola per il Pisa. Sono proprio le reti dei due ex viola ad aver garantino ai toscani il passaggio del turno