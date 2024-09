Segui tutti i risultati in tempo reale delle gare di Coppa Italia 2024-25 ed il tabellone aggiornato su Violanews

Di seguito il tabellone ufficiale della Coppa Italia 2024-25 -> LEGGI IL CALENDARIO CON DATE E ORARI. La Fiorentina entrerà in gioco agli ottavi di finale e riceverà la visita della vincente della sfida fra Torino ed Empoli. Oggi è iniziato il secondo turno. Il Sassuolo si è imposto a Lecce per 2-0. Negli ottavi gli emiliani affronteranno il Milan. Il Cagliari, invece, ha regolato di misura la Cremonese e negli ottavi andrà a fare visita alla Juventus. In campo Torino ed Empoli