Fiorentina-Empoli, formazioni ufficiali: titolarissimi viola! La scelta in porta

Palladino sorprende, anche se dato che contro l'Inter non si è giocato se non per 17 minuti non c'era molto bisogno di far rifiatare l'undici ideale. Le uniche scelte che si discostano dalla norma, o da quella che abbiamo imparato a considerare tale, sono Quarta per Adli a centrocampo e Terracciano per De Gea in porta, trattandosi di coppa. Il portiere ex di turno ha vinto il ballottaggio con il giovane Martinelli, che mantiene chance di giocare in Conference League contro il LASK.