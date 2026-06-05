Carnasciali: “Ecco perchè non terrei Dodò. Fortini? Niente Kayode-bis”

"Dodò non mi sembra possa fare bene nel 4-3-3 di Grosso, in fase difensiva ha fatto diversi errori. Io non lo terrei, anche per l'ingaggio che potrebbe chiedere. Inoltre potresti ricavarci qualche soldo, visto che è uno dei pochi giocatori di valore. Con Fortini non dobbiamo ripetere lo stesso errore di Kayode, è caduto dentro i problemi di questa stagione. Se va via Dodò serve un terzino che sappia difendere, con un'ala in grado di fornire assist e segnare. Su Vanoli mi sono ricreduto, quando è arrivato l'ho criticato, anche ingiustamente. Il gioco non si era mai visto all'inizio, ma verso la fine del campionato si è vista anche una buona Fiorentina. La sua stagione è stata positiva, ha raggiunto l'obiettivo. Io forse avrei continuato con lui... Grosso è una scommessa, ha fatto bene a Sassuolo, ma non in precedenza."