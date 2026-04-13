Risultati giovanili: ottimo weekend della cantera, vincono tutte tranne la Primavera

PRIMAVERA FEMMINILE: Turno di riposo
UNDER 18: Cremonese 1-2 Fiorentina—
Ottima vittoria fuori casa degli under 18 che battono la Cremonese con una prestazione tutto sommato convincente. Decisive le reti nel secondo tempo di Morazzini e Clarizia che permettono ai ragazzi di mister Capparella di inanellare la terza vittoria nelle ultime cinque partite.
UNDER 17:Fiorentina 2-1 Palermo—
Vittoria fondamentale dell'under 17 gigliata nello scontro diretto al vertice contro il Palermo. Nonostante una formazione ampiamente rivisitata e una panchina costituita da soli due giocatori di movimento, i ragazzi di mister Guberti hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno portato a casa 3 punti cruciali in vista del playoff scudetto.
UNDER 16: Bari 3-4 Fiorentina—
Partita pazza in quel di Bari, dove l'under 16 viola riesce a strappare con le unghie e con i denti i 3 punti e mantiene il primo posto a pari merito con la Roma. Al vantaggio iniziale dei biancorossi risponde la doppietta di Sharka. Il Bari non molla e recupera due volte il risultato. A vincere la partita per i gigliati è il gol di Savino che sigla così la sua doppietta e porta 3 punti d'oro ai gigliati.
UNDER 15: Bari-Fiorentina 0-3—
Vittoria convincente anche per i classe 2011 allenati da Mister Balestracci. I giovani viola si impongono da subito contro un Bari inferiore e si mantengono in scia di Empoli e Lazio che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto del girone C ad una partita dalla conclusione della stagione regolare.
UNDER 14: Turno di riposo
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