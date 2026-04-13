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Risultati giovanili: ottimo weekend della cantera, vincono tutte tranne la Primavera

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Scopri tutti i risultati delle giovanili della Fiorentina: dalla Primavera maschile e femminile all'Under 14!
Aly Kebe

Come ogni lunedì, vi proponiamo il riassunto dei risultati delle giovanili della Fiorentina, che hanno portato a casa tutte buoni risultati con l'eccezione della Primavera.

PRIMAVERA: Fiorentina 1-3 Sassuolo

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Brutta battuta d'arresto per i ragazzi di mister Galloppa che cadono in casa contro il Sassuolo e perdono la testa della classifica. In una partita segnata da nervi tesissimi, i giovani viola chiudono la partita in nove dopo le espulsioni di Sturli e Bertolini.

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UNDER 18: Cremonese 1-2 Fiorentina

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Ottima vittoria fuori casa degli under 18 che battono la Cremonese con una prestazione tutto sommato convincente. Decisive le reti nel secondo tempo di Morazzini e Clarizia che permettono ai ragazzi di mister Capparella di inanellare la terza vittoria nelle ultime cinque partite.

UNDER 17:Fiorentina 2-1 Palermo

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Vittoria fondamentale dell'under 17 gigliata nello scontro diretto al vertice contro il Palermo. Nonostante una formazione ampiamente rivisitata e una panchina costituita da soli due giocatori di movimento, i ragazzi di mister Guberti hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno portato a casa 3 punti cruciali in vista del playoff scudetto.

UNDER 16: Bari 3-4 Fiorentina

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Partita pazza in quel di Bari, dove l'under 16 viola riesce a strappare con le unghie e con i denti i 3 punti e mantiene il primo posto a pari merito con la Roma. Al vantaggio iniziale dei biancorossi risponde la doppietta di Sharka. Il Bari non molla e recupera due volte il risultato. A vincere la partita per i gigliati è il gol di Savino che sigla così la sua doppietta e porta 3 punti d'oro ai gigliati.

UNDER 15: Bari-Fiorentina 0-3

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Vittoria convincente anche per i classe 2011 allenati da Mister Balestracci. I giovani viola si impongono da subito contro un Bari inferiore e si mantengono in scia di Empoli e Lazio che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto del girone C ad una partita dalla conclusione della stagione regolare.

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