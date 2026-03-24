Dopo la vittoria della Viareggio Cup, l'allenatore della Fiorentina U18, Marco Capparella, ha parlato ai canali ufficiali viola. Le sue parole:
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VIOLA NEWS giovanili news giovanili Capparella: “Il gruppo ha fatto la differenza. Questo trofeo è di tutti”
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Capparella: “Il gruppo ha fatto la differenza. Questo trofeo è di tutti”
Le parole ai microfoni ufficiali viola dell'allenatore della Fiorentina U18, Marco Capparella, vincitore della Viareggio Cup
L'abbraccio dei ragazzi e il loro sorriso è la cosa più bella che ho visto durante tutte le partite. Il gruppo era bello collaudato, ma i 2009, Croci e qualche 2007 hanno alzato il livello. Il gruppo ha fatto la differenza in questo torneo. L'atteggiamento dei ragazzi fa ben sperare per il loro futuro. Nessuno ha avuto da ridire sulle scelte, anche se ho fatto giocare qualcuno più giovane al posto dei più grandi. Ho dedicato un pensiero a tutto il settore giovanile viola. Ci sono i direttori che sono sempre lì con noi e ci aiutano. Quando vinci questi trofei è giusto festeggiare, l'importante è il sorriso. Dato che sono un positivo, spero che sia solo il primo di tanti.
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