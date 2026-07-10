Loric Timmermans, classe 2009 proveniente dal RAAL La Louviere, è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, che sarà al servizio di Andreazzoli in Primavera, ha espresso la propria felicità sui social:
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VIOLA NEWS giovanili news giovanili Timmermans si presenta: “Orgoglioso di firmare con la Fiorentina. Forza Viola!”
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Timmermans si presenta: “Orgoglioso di firmare con la Fiorentina. Forza Viola!”
Il nuovo acquisto della Fiorentina Primavera mostra la propria felicità sui social
Oggi sono orgoglioso e felice di firmare il mio primo contratto professionale con la Fiorentina. Questa firma è il risultato di molti anni di lavoro, sacrifici e perseveranza. Vorrei ringraziare con tutto il cuore i miei genitori e mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto e hanno fatto di tutto per me fin da quando ero piccolo. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me. Questo è solo l'inizio… Un ringraziamento speciale anche al mio ex club, per aver contribuito alla mia crescita e al mio percorso. Forza Viola!
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