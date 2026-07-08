Supercoppa Primavera, ufficiali luogo e data del match. Tutte le info

La Lega Serie A ha ufficializzato data e luogo della supercoppa Primavera. Sarà la prima sfida di Andreazzoli

Redazione VN 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 17:27)

Ufficializzata la data della finale di Supercoppa Primavera. A contendersi il trofeo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano saranno la Fiorentina, fresca vincitrice dello Scudetto Primavera 2025/26, e l'Atalanta, che si è aggiudicata la Coppa Italia di categoria. Il match è in programma per mercoledì 9 settembre 2026. Di seguito la nota integrale della Lega Serie A:

La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera 2026/2027 avrà luogo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, mercoledì 9 settembre 2026 con inizio alle ore 18.00. La gara verrà disputata tra le seguenti due Società: FIORENTINA Campione d’Italia Primavera 1 2025/2026 ATALANTA Vincitrice della Coppa Italia Primavera 2025/2026 La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. 1. Modalità di accesso all’impianto sportivo La Lega Calcio Serie A ha stabilito che l'ingresso per il pubblico alla Supercoppa Primavera sarà gratuito