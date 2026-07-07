Sarà Aurelio Andreazzoli il tecnico che avrà il compito di raccogliere il testimone di Daniele Galloppa alla guida della Fiorentina Primavera. E, in attesa della firma, arrivano aggiornamenti rispetto ai dettagli del contratto che il tecnico firmerà col club di Via Pian di Ripoli.
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Primavera, Andreazzoli a lungo in viola. Svelata la durata del contratto
I dettagli del contratto che Andreazzoli firmerà con la Fiorentina da nuovo tecnico della formazione primavera
Andreazzoli firmerà un contratto lungo da 2 stagioni con opzione per ulteriori due anni. La Fiorentina ha scelto di puntare su un formatore con grande esperienza piuttosto che su un giovane emergente. Il tecnico avrà ampio margine di manovra all'interno del settore giovanile. A renderlo noto è Radio Bruno.
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