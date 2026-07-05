Flop Italia U19, addio Europeo: ora lo spareggio per salvare il Mondiale U20

Rispetto alle ultime entusiasmanti edizioni, l'Europeo Under 19 del 2026 non sarà certamente da ricordare per l'Italia. La selezione azzurra, che arrivava alla competizione con una discreta dose di ambizioni e con l'obiettivo di difendere il blasone degli ultimi anni, ha visto interrompersi bruscamente il proprio cammino nella terza e decisiva gara del girone. I ragazzi guidati dal CT Alberto Bollini sono stati infatti sconfitti per 1-0 dall'Ucraina, un risultato che costa il terzo posto nel raggruppamento e la conseguente, amarissima eliminazione prima delle semifinali . A decidere l'incontro è stata la rete siglata da Olychenko al 20' del primo tempo.

I rimpianti e la beffa del girone

L'avventura degli Azzurrini si chiude anzitempo lasciando spazio a un'infinità di rimpianti. Alla vigilia dell'ultimo turno, alla squadra di Bollini sarebbe bastato un semplice pareggio (o addirittura una sconfitta di misura, qualora la Croazia non avesse dilagato) per blindare il secondo posto e strappare il pass per le semifinali e per il Mondiale di categoria. Invece, l'1-0 incassato dall'Ucraina, combinato al contemporaneo e rotondo 3-0 dei croati sulla Serbia, ha materializzato la beffa perfetta. Dopo la buona vittoria all'esordio contro i serbi, alla squadra è mancata la necessaria continuità di rendimento nei momenti chiave, e nell'ultimo match quasi tutto è andato storto rispetto ai piani del CT, che aveva espressamente chiesto di non fare calcoli.