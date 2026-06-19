In casa Fiorentina arriva una convocazione azzurra. In vista dell'imminente Europeo Under 19, il commissario tecnico Alberto Bollini ha organizzato uno stage per preparare al meglio la spedizione italiana e tra i giocatori selezionati figura anche Tommaso Vannucchi.
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Italia Under 19, Bollini chiama Vannucchi: c’è anche un viola all’Europeo
Il portiere classe 2007, di proprietà della Fiorentina e reduce dall'esperienza in prestito al Cosenza, è stato infatti inserito nella lista dei convocati dal ct azzurro. Un riconoscimento importante per il giovane estremo difensore viola, che avrà così l'opportunità di giocarsi le proprie carte in vista della rassegna continentale di categoria.
Per Vannucchi si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita, con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio nell'Italia Under 19 che si appresta ad affrontare l'Europeo.
L'elenco completo:
Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza).
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus).
Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena).
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).
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