Italia Under 19, Bollini chiama Vannucchi: c’è anche un viola all’Europeo

Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 di proprietà della Fiorentina, è stato convocato da Alberto Bollini per lo stage dell'Italia Under 19.

In casa Fiorentina arriva una convocazione azzurra. In vista dell'imminente Europeo Under 19, il commissario tecnico Alberto Bollini ha organizzato uno stage per preparare al meglio la spedizione italiana e tra i giocatori selezionati figura anche Tommaso Vannucchi.

Il portiere classe 2007, di proprietà della Fiorentina e reduce dall'esperienza in prestito al Cosenza, è stato infatti inserito nella lista dei convocati dal ct azzurro. Un riconoscimento importante per il giovane estremo difensore viola, che avrà così l'opportunità di giocarsi le proprie carte in vista della rassegna continentale di categoria.