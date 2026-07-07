La Fiorentina continua a lavorare sulla crescita dei propri giovani e ufficializza una nuova uscita in prestito. Il classe 2007 Carlo Evangelista lascia temporaneamente il club viola e si trasferisce alla Pergolettese, formazione che milita nel campionato di Serie C. Il comunicato:
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Primavera, nuova esperienza per Evangelista: il classe 2007 va in Serie C
La Fiorentina ufficializza la cessione in prestito del giovanissimo Carlo Evangelista. Il classe 2007 andrà a giocare in Serie C
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Evangelista all’ U.S. Pergolettese.
Per il giovane talento della Fiorentina si tratta di un'opportunità importante per confrontarsi con il calcio dei professionisti e accumulare esperienza in un contesto competitivo. Evangelista potrà così proseguire il proprio percorso di crescita lontano da Firenze, con l'obiettivo di tornare più pronto dopo questa nuova tappa della sua carriera.
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