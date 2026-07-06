Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile della Fiorentina, a margine dell'evento "La geopolitica del pallone" si è espresso sulla scelta del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera:
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Angeloni: “Allenatore Primavera? Sarà di livello. Con Paratici siamo allineati”
Valentino Angeloni risponde alla domanda sulla scelta del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera
Ho letto tante cose che mi hanno fatto dispiacere, l'organizzazione non ci è mai mancata. Comunicare non sempre vuol dire essere organizzati. Penso che negli anni lo abbiamo dimostrato. Insieme al direttore Paratici ci siamo presi il tempo di valutare bene i pro e i contro. Siamo sempre stati allineati, la corrente è una: volere il bene della Fiorentina e dei ragazzi. Sarà un allenatore di livello.
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