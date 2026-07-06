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Angeloni: “Allenatore Primavera? Sarà di livello. Con Paratici siamo allineati”

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Valentino Angeloni risponde alla domanda sulla scelta del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera
Redazione VN

Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile della Fiorentina, a margine dell'evento "La geopolitica del pallone" si è espresso sulla scelta del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera:

Ho letto tante cose che mi hanno fatto dispiacere, l'organizzazione non ci è mai mancata. Comunicare non sempre vuol dire essere organizzati. Penso che negli anni lo abbiamo dimostrato. Insieme al direttore Paratici ci siamo presi il tempo di valutare bene i pro e i contro. Siamo sempre stati allineati, la corrente è una: volere il bene della Fiorentina e dei ragazzi. Sarà un allenatore di livello.

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