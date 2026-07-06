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Fiorentina Primavera, scelta d’esperienza? Virata su Andreazzoli

Fiorentina Primavera, scelta d’esperienza? Virata su Andreazzoli - immagine 1
La Fiorentina potrebbe affidarsi al tecnico 73enne ex Empoli. E per lui sarebbe un ritorno
Redazione VN

Virata a sorpresa della Fiorentina per la scelta del nuovo allenatore della Primavera. Dopo i tanti rumors delle scorse settimane che parlavano di tecnici giovani come Buzzegoli, Parolo, Pasqual o Diamanti (poi approdato in Serie B), i dirigenti viola potrebbero optare per un profilo di grande esperienza.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, la Fiorentina avrebbe offerto l'incarico ad Aurelio Andreazzoli, classe 1953, la cui ultima esperienza in panchina risale all'Empoli nel 2023/24 in Serie A. Andreazzoli ha un bagaglio variegato, avendo lavorato in vari contesti sia come tecnico in prima che come collaboratore soprattutto alla Roma, dove fece parte dello staff di Spalletti, di Montella, di Luis Enrique e di Zeman.

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Per Andreazzoli, toscano di Massa, sarebbe un ritorno alla Fiorentina dove aveva già lavorato guidando la formazioni degli Allievi Nazionali ben 30 anni fa.

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