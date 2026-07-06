Fiorentina Primavera, scelta d’esperienza? Virata su Andreazzoli

La Fiorentina potrebbe affidarsi al tecnico 73enne ex Empoli. E per lui sarebbe un ritorno

Secondo tuttomercatoweb, infatti, la Fiorentina avrebbe offerto l'incarico ad Aurelio Andreazzoli, classe 1953, la cui ultima esperienza in panchina risale all'Empoli nel 2023/24 in Serie A. Andreazzoli ha un bagaglio variegato, avendo lavorato in vari contesti sia come tecnico in prima che come collaboratore soprattutto alla Roma, dove fece parte dello staff di Spalletti, di Montella, di Luis Enrique e di Zeman.