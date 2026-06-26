Ecco l'elenco completo di tutte le partite della Fiorentina per il Campionato Primavera 1 (Stagione 2026/2027), suddiviso tra girone di andata e girone di ritorno:
giovanili
Campionato Primavera 1, calendario: la Fiorentina campione debutta in trasferta
Girone di Andata—
1ª Giornata (22/08/2026): Sassuolo VS Fiorentina
2ª Giornata (29/08/2026): Fiorentina VS Verona
3ª Giornata (05/09/2026): Genoa VS Fiorentina
4ª Giornata (12/09/2026): Fiorentina VS Empoli
5ª Giornata (19/09/2026): Lecce VS Fiorentina
6ª Giornata (10/10/2026): Fiorentina VS Parma
7ª Giornata (17/10/2026): AlbinoLeffe VS Fiorentina
8ª Giornata (24/10/2026): Fiorentina VS Milan
9ª Giornata (31/10/2026): Cesena VS Fiorentina
10ª Giornata (07/11/2026): Fiorentina VS Como
11ª Giornata (21/11/2026): Monza VS Fiorentina
12ª Giornata (28/11/2026): Roma VS Fiorentina
13ª Giornata (05/12/2026): Fiorentina VS Cagliari
14ª Giornata (12/12/2026): Lazio VS Fiorentina
15ª Giornata (16/12/2026): Fiorentina VS Bologna
16ª Giornata (19/12/2026): Juventus VS Fiorentina
17ª Giornata (03/01/2027): Fiorentina VS Torino
18ª Giornata (06/01/2027): Atalanta VS Fiorentina
19ª Giornata (09/01/2027): Fiorentina VS Inter
Girone di Ritorno—
20ª Giornata (16/01/2027): Parma VS Fiorentina
21ª Giornata (23/01/2027): Fiorentina VS Lecce
22ª Giornata (30/01/2027): Cagliari VS Fiorentina
23ª Giornata (06/02/2027): Fiorentina VS Lazio
24ª Giornata (13/02/2027): Empoli VS Fiorentina
25ª Giornata (20/02/2027): Fiorentina VS Juventus
26ª Giornata (27/02/2027): Fiorentina VS Sassuolo
27ª Giornata (03/03/2027): Torino VS Fiorentina
28ª Giornata (06/03/2027): Fiorentina VS Atalanta
29ª Giornata (13/03/2027): Bologna VS Fiorentina
30ª Giornata (20/03/2027): Fiorentina VS Cesena
31ª Giornata (03/04/2027): Inter VS Fiorentina
32ª Giornata (10/04/2027): Fiorentina VS Genoa
33ª Giornata (17/04/2027): Como VS Fiorentina
34ª Giornata (24/04/2027): Fiorentina VS Roma
35ª Giornata (01/05/2027): Verona VS Fiorentina
36ª Giornata (08/05/2027): Fiorentina VS Monza
37ª Giornata (15/05/2027): Milan VS Fiorentina
38ª Giornata (22/05/2027): Fiorentina VS AlbinoLeffe
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