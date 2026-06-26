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Campionato Primavera 1, calendario: la Fiorentina campione debutta in trasferta

Campionato Primavera 1, calendario: la Fiorentina campione debutta in trasferta - immagine 1
Si parte il 22 agosto
Redazione VN

Ecco l'elenco completo di tutte le partite della Fiorentina per il Campionato Primavera 1 (Stagione 2026/2027), suddiviso tra girone di andata e girone di ritorno:

Girone di Andata

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1ª Giornata (22/08/2026): Sassuolo VS Fiorentina

2ª Giornata (29/08/2026): Fiorentina VS Verona

3ª Giornata (05/09/2026): Genoa VS Fiorentina

4ª Giornata (12/09/2026): Fiorentina VS Empoli

5ª Giornata (19/09/2026): Lecce VS Fiorentina

6ª Giornata (10/10/2026): Fiorentina VS Parma

7ª Giornata (17/10/2026): AlbinoLeffe VS Fiorentina

8ª Giornata (24/10/2026): Fiorentina VS Milan

9ª Giornata (31/10/2026): Cesena VS Fiorentina

10ª Giornata (07/11/2026): Fiorentina VS Como

11ª Giornata (21/11/2026): Monza VS Fiorentina

12ª Giornata (28/11/2026): Roma VS Fiorentina

13ª Giornata (05/12/2026): Fiorentina VS Cagliari

14ª Giornata (12/12/2026): Lazio VS Fiorentina

15ª Giornata (16/12/2026): Fiorentina VS Bologna

16ª Giornata (19/12/2026): Juventus VS Fiorentina

17ª Giornata (03/01/2027): Fiorentina VS Torino

18ª Giornata (06/01/2027): Atalanta VS Fiorentina

19ª Giornata (09/01/2027): Fiorentina VS Inter

Girone di Ritorno

—  

20ª Giornata (16/01/2027): Parma VS Fiorentina

21ª Giornata (23/01/2027): Fiorentina VS Lecce

22ª Giornata (30/01/2027): Cagliari VS Fiorentina

23ª Giornata (06/02/2027): Fiorentina VS Lazio

24ª Giornata (13/02/2027): Empoli VS Fiorentina

25ª Giornata (20/02/2027): Fiorentina VS Juventus

26ª Giornata (27/02/2027): Fiorentina VS Sassuolo

27ª Giornata (03/03/2027): Torino VS Fiorentina

28ª Giornata (06/03/2027): Fiorentina VS Atalanta

29ª Giornata (13/03/2027): Bologna VS Fiorentina

30ª Giornata (20/03/2027): Fiorentina VS Cesena

31ª Giornata (03/04/2027): Inter VS Fiorentina

32ª Giornata (10/04/2027): Fiorentina VS Genoa

33ª Giornata (17/04/2027): Como VS Fiorentina

34ª Giornata (24/04/2027): Fiorentina VS Roma

35ª Giornata (01/05/2027): Verona VS Fiorentina

36ª Giornata (08/05/2027): Fiorentina VS Monza

37ª Giornata (15/05/2027): Milan VS Fiorentina

38ª Giornata (22/05/2027): Fiorentina VS AlbinoLeffe

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