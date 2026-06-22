La Fiorentina continua a valutare i possibili candidati per raccogliere l'eredità di Daniele Galloppa alla guida della formazione Primavera. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza viola ci sarebbe anche quello di Daniel Buzzegoli.
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Fiorentina Primavera, c’è concorrenza per un obiettivo di Paratici
La Fiorentina continua a valutare i possibili candidati per raccogliere l'eredità di Daniele Galloppa alla guida della formazione Primavera
Secondo quanto riportato da Il Sannio, l'allenatore fiorentino è uno dei profili presi in considerazione dal club gigliato dopo l'esperienza maturata nell'ultima stagione sulla panchina del Como, con cui ha conquistato la promozione nel campionato Primavera 1.
La concorrenza, però, non manca. Su Buzzegoli avrebbe infatti messo gli occhi anche la Casertana, interessata ad affidargli la guida tecnica della propria squadra in vista della prossima stagione.
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