VN – Galloppa, spunta la data della firma col Modena. Le ultime sul successore

Daniele Galloppa è vicino a diventare il nuovo allenatore del Modena. Per i viola si profila una scelta esterna per la panchina giovanile.

Dopo aver concluso il suo percorso alla guida della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa è destinato a ripartire dal Modena, dove potrebbe intraprendere una nuova esperienza da allenatore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, la definizione dell’accordo sarebbe attesa nei prossimi giorni, con la firma sul contratto che potrebbe arrivare già nella giornata di martedì.

Per quanto riguarda la panchina della Primavera viola, non è detto che la soluzione interna sia quella più probabile. L’ipotesi di una promozione di Capparella dall’U18 non sembra al momento in cima alle valutazioni della dirigenza, che starebbe invece orientandosi verso un profilo esterno per la guida dei giovani viola.