La Fiorentina saluta Galloppa: “Uomo di valore e professionista di grandi qualità”

E' arrivato il momento dei saluti tra la Fiorentina e Daniele Galloppa che, dopo aver riportato un trofeo è pronto per una nuova avventura

Dopo aver riportato un campionato Primavera a distanza di 43 anni dall'ultima volta, mister Galloppa è pronto a salutare Firenze ed intraprendere una nuova avventura. Proprio questa mattina, la società viola, ha voluto ringraziare e salutare il tecnico con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale:

Dal 2020 ha allenato le giovanili viola, dopo una lunga carriera da calciatore professionista, e dal 2023 ha guidato la squadra Primavera, vincendo la Coppa Italia nella sua prima stagione, raggiungendo la finale del campionato in quella successiva e vincendo il tricolore il 28 maggio 2026, dopo una stagione sempre ai vertici della classifica. Un titolo che alla Fiorentina mancava da 43 anni. Le sue doti come tecnico sono sempre state affiancate da una grande e spiccata umanità e capacità di parlare ai ragazzi, facendo crescere sempre sotto tutti i punti di vista i talenti del vivaio viola, molti dei quali sono approdati ora al calcio professionistico.