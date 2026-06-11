Harrison, da Leeds svelano: “Niente riscatto. Possibile futuro in MLS”

Il futuro di Jack Harrison: al momento, la Fiorentina non sarebbe intenzionata ad esercitare l'opzione di riscatto

Jack Harrison è destinato a lasciare il Leeds in estate, ma resta ancora da definire quale sarà la sua prossima destinazione. Il club inglese si prepara a gestire nuovamente il futuro dell’esterno offensivo.

La Fiorentina avrebbe potuto riscattare il giocatore per circa 6 milioni di euro, ma il club viola, secondo quanto riportato da MotLeedsNews, avrebbe deciso di non esercitare l’opzione. Di conseguenza, Harrison farà ritorno a Thorp Arch in vista della preparazione estiva.