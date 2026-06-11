Jack Harrison è destinato a lasciare il Leeds in estate, ma resta ancora da definire quale sarà la sua prossima destinazione. Il club inglese si prepara a gestire nuovamente il futuro dell’esterno offensivo.
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Harrison, da Leeds svelano: “Niente riscatto. Possibile futuro in MLS”
La Fiorentina avrebbe potuto riscattare il giocatore per circa 6 milioni di euro, ma il club viola, secondo quanto riportato da MotLeedsNews, avrebbe deciso di non esercitare l’opzione. Di conseguenza, Harrison farà ritorno a Thorp Arch in vista della preparazione estiva.
Leeds pronto a cedere Harrison—
Con l’apertura ufficiale del mercato, il Leeds è intenzionato a trovare una soluzione definitiva per la cessione del classe 1996, anche alla luce di alcune stagioni poco convincenti in termini di rendimento.
Tra le possibili destinazioni emerge anche un’ipotesi legata agli Stati Uniti. Sempre secondo MotLeedsNews, il New England Revolution sarebbe interessato al giocatore, sfruttando anche i suoi legami con il calcio americano.
Non sarebbe una prima volta. Harrison, infatti, ha iniziato la sua carriera professionistica con il New York City FC nel 2016.
Valutazione e prezzo—
Il Leeds sarebbe disposto a cedere il giocatore per una cifra nell’ordine dei sette milioni di sterline, considerata una soluzione soddisfacente per liberarsi del suo ingaggio.
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