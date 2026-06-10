Ex obiettivi: Senesi va al Tottenham, ecco l’annuncio ufficiale degli Spurs

Il Tottenham di De Zerbi prende Senesi a parametro 0

Redazione VN 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 18:48)

Marcos Senesi ha scelto il Tottenham. Il difensore argentino ha lasciato il Bournemouth dopo 4 ottime stagioni, in particolar modo l'ultima annata al Vitality Stadium. Un parametro 0 interessante per tutta Europa, seguito in passato anche dalla Fiorentina. Oggi il Tottenham ha annunciato il suo ingaggio. Queste le prime parole di Senesi:

"Essere un giocatore del Tottenham Hotspur è una sensazione davvero speciale.

"Fin dal primo momento, il Club ha dimostrato perché mi vuole e quanto desidera che io faccia parte del progetto che sta costruendo. È entusiasmante e non vedo l'ora di esserne coinvolto."

"Ogni volta che scenderò in campo, farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi e riportare il Club al posto che gli spetta. Voglio vincere trofei con il Tottenham e farò tutto il possibile per far sì che ciò accada"