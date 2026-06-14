Kospo: “Durissimo lasciare il Barça. Ecco come sono arrivato alla Fiorentina”

Kospo racconta ai media spagnoli del suo passaggio dal Barcellona alla Fiorentina avvenuto la scorsa estate

Matteo Torniai Redattore 14 giugno - 15:51

Eman Kospo, difensore della Fiorentina ed ex talento del Barcellona, ha raccontato ai microfoni di Diario Sport le sensazioni provate al momento dell’addio al club blaugrana e i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta viola.

“Andarmene dal Barcellona è stata una decisione molto difficile. Quando giochi in un club con una storia così importante non vuoi mai lasciarlo. Ho riflettuto tanto, perché non è semplice trovare una squadra di Serie A e sentivo che fosse arrivato il momento di compiere un ulteriore passo nella mia carriera.”

Il difensore ha poi spiegato di aver discusso la situazione anche con il club catalano prima di prendere la decisione definitiva: “Ho parlato con il Barcellona e con la Fiorentina e alla fine ho scelto di affrontare una nuova sfida, passando a un altro livello.”

Kospo ha quindi ricordato con gratitudine il biennio trascorso in Catalogna: “Ho vissuto due anni incredibili al Barcellona e posso solo ringraziare tutti. Nell’ultima stagione abbiamo vinto tutto e la squadra era davvero fenomenale.”

Infine, un pensiero speciale per il club e per la città che lo hanno accompagnato nella sua crescita: “È stato davvero durissimo lasciare il Barcellona e ancora oggi lo è, perché non vorresti mai andare via da una società con una storia del genere. Non so cosa riserverà il futuro, ma una cosa è certa: dirò sempre grazie al Barcellona e alla città.”