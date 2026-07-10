Confermata la notizia data in esclusiva da Violanews.com nella giornata di ieri. Loric Timmermans, centrocampista belga classe 2009, ha firmato con la Fiorentina. Giocherà in primavera, per lui un contratto di 3 anni. Lo conferma Di Marzio.
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Di Marzio conferma VN – Loric Timmermans firma con la Fiorentina: durata contratto
Loric Timmermans, centrocampista belga classe 2009, ha firmato con la Fiorentina. Giocherà in primavera, per lui un contratto di 3 anni
Il classe 2009 arriva dal Raal La Louvière, club belga che negli ultimi anni ha puntato con decisione sulla valorizzazione dei giovani. Per lui quella con la Fiorentina sarà la prima esperienza lontano dal Belgio.
Il trasferimento rappresenta un importante passo avanti nella sua crescita, con l'opportunità di mettersi alla prova nel settore giovanile viola e nella Primavera campione d'Italia in carica.
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