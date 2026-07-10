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Moretto: “Nuovi contatti tra Fiorentina e Siviglia per Oso”

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Nuovi contatti diretti della Fiorentina per il terzino sinistro del Siviglia, Oso: i viola provano l'accelerata
Redazione VN

Dopo essere finito nell'ombra per alcuni giorni, la Fiorentina torna alla carica di Oso (L'ANALISI), terzino sinistro del Siviglia. Ribadiamo che, oltre ai viola, c'è la concorrenza sul giocatore di diversi club europei, come Strasburgo e Nottingham Forest, ma nelle ultime ore, come riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, i viola avrebbero avuto nuovi contatti diretti. Con l'addio di Gosens sempre più vicino, la Fiorentina si prepara a sostituirlo nel minor tempo possibile, vista anche la situazione di Parisi.

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