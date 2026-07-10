Fabio Grosso ha voluto sottolineare l'importanza di Moise Kean all'interno della sua Fiorentina. I due si conoscono dai tempi della Juventus, ma come è ben noto, le vie del mercato sono infinite.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Sondaggio per Pellegrino, ma c’è una big. Viva la pista Valdepenas”
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Cor.Sport: “Sondaggio per Pellegrino, ma c’è una big. Viva la pista Valdepenas”
La Fiorentina tiene d'occhio Pellegrino, ma non è la sola a farlo
Intanto la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, ha sondato il terreno per Mateo Pellegrino del Parma. Anche la Juventus è interessata al ragazzo, dato che Spalletti vorrebbe un centravanti simile. Intanto resta Victor Valdepenas, terzino sinistro classe 2006 del Real Madrid.
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