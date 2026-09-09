Monti contro le critice alla Fiorentina. Le sue parole sul ritorno di Vanoli e il lavoro di Paratici
VIDEO VN - Pistocchi: "Rosa attuale migliore di quella dell'anno scorso? Per ora no"
Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Non sono belle figure quelle che sono accadute in casa Fiorentina. Se uno vuole attaccare c'ha tutte le possibilità, ma io voglio fare il contrario. Non mi piace il giochino del massacrare. Vanoli anche lo scorso anno si è messo davanti a scudo della squadra e al gruppo che c'era piaceva molto. Dovranno essere loro ad aiutarlo adesso, con i nuovi arrivati. Vanoli è una persona degna, grande lavoratore, che sta al Viola Park 25 ore su 24. La Fiorentina ha preso buonissimi giocatori, perché è così, ma adesso vanno messi insieme. Paratici ha speso tanti giovani calciatori, di grandi speranze. Ora ci sono tre partite importanti. Non c'è bisogno delle conferenza stampa, lasciamo perdere. L'ha detto Paratici: "Testa nel carrarmato" e così dovrà essere anche questa volta.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Giovanili
Supercoppa Primavera all'Atalanta: pazzo 4-3 alla Fiorentina che sbaglia un rigore
Probabili formazioni
Venezia-Fiorentina, probabili formazioni: Vanoli si affida ai senatori?
Radio e tv
Pierini su Vanoli: "Per orgoglio non sarei tornato. Poi però valuti tante cose"
Radio e tv
Piccinetti: "Mai visto Gud sorridere così. Fuori da Firenze si esaltano tutti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti