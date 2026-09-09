Leggi i voti dei giocatori viola dopo la finale di Supercoppa Primavera
VIDEO VN - Paolo Vanoli arrivato al Viola Park: manca solo l'ufficialità
Top e Flop
MAZZEO 7: si vede poco nel primo tempo, ma gioca benissimo i secondi 45'. Segna il primo gol e crea tantissime occasioni per i compagni gigliati. Sfiora la doppietta allo scadere del tempo.
JALLOW 4,5: oltre alla buona giocata sul gol di Bonanno, non sfrutta nessuna delle occasioni che i compagni gli porgono. Sul 2-2 sbaglia il rigore che avrebbe potuto portare al vantaggio viola, cogliendo la traversa che risulta fatale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Giovanili
Supercoppa Primavera all'Atalanta: pazzo 4-3 alla Fiorentina che sbaglia un rigore
Conferenze stampa
Aliboni (conf): "Gli episodi non ci hanno aiutato. Vi racconto Andreazzoli"
Probabili formazioni
Venezia-Fiorentina, probabili formazioni: Vanoli si affida ai senatori?
Radio e tv
Monti: "Brutte figure della Fiorentina. Ma una scelta mi è piaciuta"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti