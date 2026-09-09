Leggi i voti dei giocatori viola dopo la finale di Supercoppa Primavera

Giada Di Stefano
Paolo Vanoli

VIDEO VN - Paolo Vanoli arrivato al Viola Park: manca solo l'ufficialità

Top e Flop

MAZZEO 7: si vede poco nel primo tempo, ma gioca benissimo i secondi 45'. Segna il primo gol e crea tantissime occasioni per i compagni gigliati. Sfiora la doppietta allo scadere del tempo.

JALLOW 4,5: oltre alla buona giocata sul gol di Bonanno, non sfrutta nessuna delle occasioni che i compagni gli porgono. Sul 2-2 sbaglia il rigore che avrebbe potuto portare al vantaggio viola, cogliendo la traversa che risulta fatale.

Pagelle Andreazzoli

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