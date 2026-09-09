Fiorentina Primavera, le parole di Alessio Aliboni in conferenza stampa
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Il vice allenatore di Aurelio Andreazzoli nella Fiorentina Primavera, Alessio Aliboni, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Supercoppa di categoria per 3-4 contro l'Atalanta. Le sue parole:
Gli episodi non ci hanno aiutato, è chiaro. C'è rammarico, dobbiamo lavorarci perché non possiamo appellarci a fortuna e sfortuna. La partita è stata ottima a livello tecnico e caratteriale, il 4-2 avrebbe ammazzato un leone ma abbiamo avuto la forza di reagire. Ci sarebbe stato da migliorare anche in caso di vittoria.
Sulla squadra
Quando siamo arrivati abbiamo avuto fin da subito l'impressione di avere in mano un'ottima squadra, certo, da amalgamare. Siamo insieme dal 9 luglio, vedere una prova come quella di stasera non può che renderci orgogliosi, riusciremo a far fruttare il potenziale che abbiamo e ad essere soddisfatti alla fine della stagione.
Su Andreazzoli
Andreazzoli per me non è solo un allenatore che mi può insegnare tanto ma una persona da cui raccogliere spunti in ogni occasione. Basta vedere il Viola Park per capire che c'è tutto per lavorare bene, c'è tanto senso di appartenenza e un amore verso il ragazzo che fa la differenza, c'è coinvolgimento, tifo, come essere dentro una famiglia. Ci mettiamo a completa disposizione della prima squadra.
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