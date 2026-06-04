Europeo U17, Croci protagonista: conquista e segna il rigore dell’1-0

Federico Croci si prende la scena nella semifinale dell'Europeo U17 tra Italia e Spagna. L'attaccante della Fiorentina, schierato titolare dal commissario tecnico azzurro, è stato il grande protagonista del primo tempo della sfida.

Al 42', infatti, Croci si è procurato un calcio di rigore grazie a una giocata che ha messo in difficoltà la retroguardia spagnola. Dagli undici metri si è poi presentato lo stesso attaccante viola, che con freddezza ha battuto il portiere avversario firmando la rete dell'1-0 per l'Italia.