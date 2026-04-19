L'Italia Under 15, dal 25 aprile al 1 maggio, affronterà il "Torneo delle Nazioni" in Friuli. I ragazzi allenati da Enrico Battisti si sfideranno contro Galles, Cina e Romania, in una fase campionato a 12 squadre, prima delle finali che accoppieranno le singole partecipanti in base al piazzamento.
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Italia Under 15, due giocatori viola convocati per il “Torneo delle Nazioni”
Tra i ventidue convocati in Nazionale spiccano due giocatori della Fiorentina: il portiere Lorenzo Minicucci e il centrocampista Abdel Salam Musah. La lista completa:
Portieri
Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina)
Difensori
Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan)
Centrocampisti
Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Mirabella (Roma), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Davide Tilli (Genoa), Christian Vigil Hidalgo (Milan)
Attaccanti
Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Christian Laruccia (Juventus), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Diego Succi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).
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