Antonio Floro Flores ha appena condotto da allenatore il Benevento alla vittoria del girone C di Serie C con conseguente promozione in Serie B. Ai microfoni di Sky Sport ha avuto modo di parlare anche del figlio Armando, attualmente in forza nella formazione Under 15 della Fiorentina. Le sue parole:
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Floro Flores: “Mio figlio Armando? Alla Fiorentina sanno lavorare bene”
Parla l'allenatore fresco di vittoria del campionato di Serie C
Da padre sono innamorato dei miei figli. Quando poi riesco a distaccarmi vedo un ragazzo di talento, con tanti margini di crescita. Però so che per fare una carriera importante di strada ne deve fare ancora tanta. Da padre ci parlo poco di calcio perché non sono obiettivo. Deve essere aspettato e aiutato e la Fiorentina è un club dove sanno lavorare bene con i ragazzi.
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